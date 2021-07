Sul centrale di Wimbledon Matteo Berrettini scrive la storia del tennis italiano e approda in finale: battuto in quattro set 6-3, 6-0, 6-7 e 6-4 il polacco Hubert Hurkacz, numero 14 al mondo. Berrettini affronterà domenica in finale il vincitore dell'altra semifinale tra Djokovic e Shapovalov. Berrettini è il primo tennista italiano a conquistare la finale sull'erba inglese.