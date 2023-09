Memorial Pantani, bis di Lutsenko

Sul gradino più alto del podio, premiato dal Presidente del Panathlon Club Dionigio Dionigi e dal patron della Sidermec Pino Buda, c'è Alexey Lutsenko. Il kazako de L'Astana ha vinto il Memorial Pantani -GP Sidermec 2023 battendo in volata sul traguardo di Cesenatico Hirschi e Sivakov. Tanti tentativi fin dai primi chilometri di questa edizione numero 20, ma nessuna fuga vera e proprio. L'andatura sostenuta imposta dal gruppo ha dapprima scoraggiato, poi soffocato sul nascere eventuali idee bellicose. Di più, il ritmo ha spezzato in 2 il plotone lasciando davanti un drappello con ben 35 corridori. Il ricongiungimento ai piedi della salita del Gorolo. Lì era attesa una selezione di fatto poi avvenuta successivamente, quando i corridori sono entrati nel circuito di Longiano, ripetuto 4 volte con gli strappi di Longiano appunto e di Crocetta. La corsa è esplosa, Sivakov ha provato la spallata e portato via con sé Hirschi e Lutsenko. E' l'azione che deciderà la corsa. La reazione del gruppo, caotica e tardiva, ha trasformato gli ultimi chilometri in una attesa di uno sprint a tre, con un podio già blindato e con i soli gradini da distribuire. Quindi nell'ordine Lutsenko, Hirschi, Sivakov. Un paio di minuti dopo un altro terzetto con Simon Yates, Formolo e Martin.