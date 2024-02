Mondiali Doha: Simona Quadarella è oro nei 1500

Lo scorso anno era arrivata una medaglia d'argento, questa volta Simona Quadarella centra un oro fantastico. L'azzurra non poteva perdere questa occasione. Senza la temibile Katie Ledecky, l'italiana aveva ottime possibilità di tornare a vincere i 1500 dopo l'oro conquistato nel 2019 in Corea del Sud. Una vittoria fantastica, che vale doppio, visto che la nuotatrice romana conquista anche il pass per le Olimpiadi di Parigi. Una gara praticamente dominata dall'inizio alla fine. Provano a tenere il ritmo dell'azzurra la cinese Li e la tedesca Gose, ma la progressione di Simona Quadarella è incredibile e crescente. Al passaggio degli 800 l'italiana ha già la medaglia al collo e nella seconda parte di gara continua in testa verso il trionfo. Nel finale le bracciate si accorciano, ma il vantaggio è tale che Simona Quadarella può nuotare verso la vittoria. Il tempo finale è di 15'46''99 non lontano dal suo record italiano. Sul podio è oro e Olimpiadi conquistate davanti alla cinese Li staccata 9''63 la tedesca Gose a 10''56.

Nella gara dei 200 stile libero maschile, vittoria per Hwang con il tempo di 1:44.75. L'atleta della Corea del Sud precede il lituano Rapsys e l'americano Hobson.