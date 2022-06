Mondiali Roma 2022: Norvegia nel maschile e Brasile nel femminile nuovi campioni

Per la sesta volta nella storia Brasile Campione del Mondo di Beach Volley femminile. A Roma, Arena Beach del Foro Italico le brasiliane Duda/Ana Patricia numero due del seed del torneo, battono le canadesi Bukovec/Brandie per 2-0 (17-21;19-21) e salgono sul tetto del mondo. Le verde/oro riportano in patria la Coppa del Mondo a distanza di 5 anni dall'ultimo successo in questa competizione. Assieme hanno vinto tutto a livello giovanile, quattro trionfi ai Mondiali dal 2014 al 2017. Non benissimo a Tokyo, si sono rimesse in gioco e subito hanno ritrovato l’amalgama dei giorni migliori, regalando spettacolo ed emozioni al pubblico romano. In finale hanno vinto in due set 21-17 e 21-19 con la coppia canadese Bukovec/Brandie uscita a testa altissima e con la consapevolezza di poter diventare uno dei top team a livello mondiale.

Ai norvegesi Mol e Sorum mancava solo il titolo mondiale per completare il triplete: Mondiale, Olimpiade ed Europeo, riuscito anche ad altre coppie sia nel maschile che nel femminile, ma mai simultaneamente. I vichinghi sono campioni di tutto ed hanno battuto in finale la rivelazione di questo torneo, i brasiliani Vitor Felipe/Renato, coppia ben assortita per età e caratteristiche che però, non è mai riuscita ad impensierire gli scandinavi che sono stati davanti dal primo all’ultimo punto, imponendosi con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-16) al termine di una partita a senso unico.