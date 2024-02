Mondiali, Tuffi: Pellacani-Santoro d'argento nel sincro misto 3m

I tuffi continuano a regalare soddisfazioni all'Italia. Dopo il 2° posto nel sincro maschile con Tocci e Marsaglia, è arrivata un'altra medaglia d'argento dal sincro misto conquistata da Chiara Pellacani e Matteo Santoro. E' il terzo podio a livello mondiale per i due azzurri: argento a Budapest, bronzo a Fukuoka e ancora argento a Doha. Un totale di 287.49 per Pellacani e Santoro, alle spalle solo degli inarrivabili australiani Maddison Keeney e Dominic Bedggood, unici a sfondare il muro dei 300 punti. Delude la Gran Bretagna, fuori dal podio per l'errore nell'ultimo tuffo. E allora il gradino più basso è andato alla Corea del Sud.

Mancava la Cina, che però si è subito rifatta nella piattaforma 10m maschile. Ennesimo uno-due iridato con la vittoria di Yang Hao davanti al connazionale Cao Yuan. Finale di altissimo livello per i due cinesi: Hao ha addirittura superato quota 100 punti in ben due tuffi, chiudendo con un punteggio complessivo di 564.05. 553.20 invece per Yuan, quasi 25 punti di vantaggio sul giovanissimo ucraino – classe 2005 – Oleksij Sereda. Oro per la Cina – il 16° in questo Mondiale – anche dal nuoto artistico, con il doppio misto libero. Wentao/Haoyu sbaragliano la concorrenza incantando nella piscina di Doha. Argento Spagna, bronzo Messico.