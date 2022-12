Morte Rebellin: autista tedesco presto ascoltato da Procura. Era scappato dopo averlo travolto

Sarà con ogni probabilità ascoltato nei prossimi giorni l'autista tedesco di 62 anni che secondo le indagini della Procura di Vicenza ha travolto e ucciso con il suo camion il ciclista vicentino Davide Rebellin, mentre si allenava lungo la Regionale 11, a Montebello Vicentino (Vicenza). Gli investigatori potrebbero arrivare a chiedere anche una misura cautelare viste le dinamiche dell'incidente e la fuga dell'uomo, che lavora per una ditta di spedizioni di Reckema, soprattutto per cercare di cristallizzare al più presto ogni singolo elemento utile a ricostruire quanto accaduto.

Stando alle ricostruzioni fatte dalla Procura di Vicenza, l'uomo dopo l'investimento era sceso dal Tir avvicinandosi alla vittima per poi risalire sull'autoarticolato e allontanarsi. Una scena che è stata vista da alcuni testimoni che sono riusciti anche a scattare delle foto. Queste sono state utilizzate per risalire all'identità dell'uomo che rimane libero e indagato per omicidio stradale con omissione di soccorso.

Nel 2001 era stato condannato dal Tribunale di Foggia per essere fuggito dopo un incidente senza prestare soccorso alle persone coinvolte. Pena successivamente dichiarata estinta per decorso del tempo. Nel 2014 gli era stata invece ritirata la patente dalla polizia stradale di Chieti per guida in stato di ebbrezza.