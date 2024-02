Morto Kelvin Kiptum, detentore del record mondiale della Maratona

L'atletica piange la morte, a soli di 24 anni, del keniano Kelvin Kiptum, detentore del record del mondo della maratona, deceduto questa notte in un incidente stradale nel suo Paese natale. Con lui ha perso la vita anche il suo allenatore, il ruandese Gervais Hakizimana, mentre una terza persona è stata portata in ospedale. Kiptum ha perso il controllo della sua auto mentre guidava a Kaptagat, nel sud-ovest del Kenya, alle 23:00 ora locale (le 21:00 in Italia), precipitando per 60 metri in un fosso per poi schiantarsi contro un albero. Astro nascente dell'atletica, Kiptum ha corso solo tre maratone in carriera, vincendole tutte: la prima a Valencia a dicembre '22, poi a Londra e infine a Chicago, dove lo scorso ottobre ha firmato il nuovo primato mondiale, e ora puntava a infrangere il muro delle 2 ore.