New Rimini Baseball: il colombiano Dorian Castro è il nuovo allenatore dei pirati

Sarà Dorian Castro, 45enne colombiano, il manager di New Rimini nel prossimo campionato di serie A di baseball. Un ritorno a Rimini per l’ex lanciatore della Telemarket Rimini, con cui nel 2005 arrivò alla semifinale scudetto. Al suo fianco avrà come collaboratori Lole Avagnina, Andrea Evangelisti, Daniele Del Bianco e Mattia Pandolfi. Le novità in casa New Rimini riguardano anche il ruolo di general manager, affidato ad un personaggio del calibro di Mario Chiarini, giocatore e manager protagonista nella storia del baseball italiano.