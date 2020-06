Nuovo intervento per Federer: "Torno nel 2021"

"Mi sono dovuto sottoporre a un nuovo rapido intervento in artroscopia al ginocchio destro. Mi mancheranno i tifosi e il tour, ma non vedo l'ora di rivedervi all'inizio della stagione 2021". Con queste parole Roger Federer ha annunciato un nuovo stop forzato. Il campione di Basilea, che compirà 39 anni l'8 agosto prossimo ha comunque tranquillizzato tutti: "Ho intenzione di prendermi il tempo necessario per essere pronto al 100% e tornare a giocare al mio livello più alto".