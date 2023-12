Dopo il secondo posto in discesa, Marco Odermatt domina il SuperG di Bormio e centra il successo numero 28 in carriera nella Coppa del Mondo. Lo svizzero chiude con 98 centesimi di vantaggio sull'austriaco Haaser ed oltre 1''30 sul norvegese Kilde. Giornata nera per gli sciatori azzurri: fuori Paris, Casse e Innerhofer portato in ospedale per un taglio al polpaccio della gamba destra.