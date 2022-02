Olimpiadi: Visintin è di bronzo, Lollobrigida sfiora il podio nel pattinaggio

“Ci siamo ripresi quello che avevamo perso ieri con Moioli, grande Omar!”: questi i complimenti del presidente del CONI Giovanni Malagò a Visintin dopo la medaglia di bronzo conquistata nello snowboard cross. E' un podio storico per l'Italia, il primo in campo maschile per quanto riguarda questa specialità. In più l'altoatesino era arrivato a Pechino da outsider dopo il grave infortunio subito a Montafon solo due mesi fa. Frattura al gomito e recupero record fino ad arrivare a quel sorpasso all'ultima curva su Lueftner che è valso il terzo posto e la prima medaglia olimpica. Davanti al “baffo di Merano” solamente l'austriaco di origini italiane Alessandro Haemmerle e il canadese Grondin con il primo oro solamente al fotofinish. E per Visentin non è finita qua: sabato è in programma il team event misto assieme a Michela Moioli, vogliosa di riscatto.

Quella di Omar è l'ottava medaglia per la spedizione azzurra, la nona è sfuggita per poco più di un secondo. Ma la gara di Francesca Lollobrigida nei 5000 metri di pattinaggio resterà comunque nella storia. Perché il 6.51:76 non basta per arrivare tra le prime 3 – quarto posto per la 31enne di Frascati, già argento nei 3000 – ma vale il nuovo primato italiano. E' record olimpico – invece - per Irene Schouten al suo secondo oro alle Olimpiadi cinesi: infranto il precedente che resisteva da 20 anni.

Non brilla, infine, Christof Innerhofer nella combinata di sci alpino: l'azzurro è solo 10° con la prima posizione che è andata all'austriaco Strolz davanti al norvegese Kilde.