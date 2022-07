Oro all'Italia, Brasile schiantato 3-0

Trionfo azzurro ad Ankara. Sulle note di 'Azzurro' e 'Musica leggerissima', le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno battuto il Brasile argento olimpico 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) nella finalissima di Volleyball Nations League 2022, ottenendo la prima storica vittoria nel trofeo. Contro le sudamericane, con cui l'Italia aveva perso le due finali del World Grand Prix disputate (Reggio Calabria 2004 e Nanchino 2017), Egonu e compagne hanno offerto l'ennesima prestazione perentoria dimostrandosi la squadra più forte della competizione: 11 la striscia di partite vinte consecutivamente in quest'edizione.

L'Italia è salita sul gradino più alto del podio, interrompendo il regno degli Stati Uniti vincitrice delle edizioni 2018, 2019 e 2021. Le ragazze di Mazzanti hanno chiuso il torneo intercontinentale con 13 vittorie e 2 sconfitte (entrambe nella prima settimana).



Queste le parole del Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris: “Ci sono sempre meno parole per descrivere il lavoro sublime di questa Nazionale, che continua a farci gioire grazie alle fantastiche ragazze protagoniste in campionato e in maglia azzurra. Questo risultato, dopo l’oro nell’Europeo, non può che farci ben sperare in vista del fondamentale appuntamento Mondiale di fine settembre”.