Palermo, anche la Giorgi al secondo turno

Tennis, anche Camila Giorgi si qualifica al secondo turno del torneo WTA di Palermo. La tennista di Macerata ha superato col punteggio di 7-5 6-4 la combattiva svedese Peterson. Al secondo turno sfiderà la slovena Yuvan proveniente dalle qualificazioni. La Giorgi, che a causa dei cattivi rapporti con i vertici federali preferisce concentrare la sua stagione all'estero, non vinceva una partita in Italia dal 2015. Oggi cominciano i match di secondo turno con ben tre azzurre in campo: Paolini-Sasnovich, Errani-Pliskova e Cocciaretto-Vekic. Solo la Paolini affronta l'avversaria da favorita.