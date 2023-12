Pallavolo: la Sir Perugia fa il bis e vince il Mondiale per club

La SIR Perugia ancora sul tetto del mondo della pallavolo: la squadra umbra vince per il secondo anno di fila il titolo di campione del mondo per club, battendo nella finale di Bangalore, in India, i brasiliani dell'Itambe' Minas 3-0 (25-13, 25-21, 25-19).

Dopo avere conquistato la Supercoppa italiana, la Sir Susa Vim Perugia si conferma campione del mondo di pallavolo maschile. Per la seconda volta consecutiva. Un titolo che arricchisce il palmares degli umbri. La società perugina nella sua storia ha infatti già conquistato due titoli del mondiale per club, uno scudetto, tre Coppa Italia e cinque Supercoppa italiana.

Nella finale del mondiale per club disputato a Bangalore, in India, i bianconeri dell'allenatore Angelo Lorenzetti hanno superato i brasiliani dell'Itambè Minas in una partita praticamente senza storia e finita con un netto 3-0 (25-13, 25-21, 25-19 i parziali) .

I block devils avevano già incontrato la formazione brasiliana nella gara d'esordio del Mondiale, vincendo sempre per 3 set a 0. Stesso risultato nel secondo match, quello vinto contro i padroni di casa dell'Ahmedabad Defenders. Il doppio successo ha poi permesso a Perugia di accedere alla semifinale dove, ancora con un netto 3-0, si è arreso l'Halkbank Ankara. Lì si sono aperte le porte per la finalissima del Mondiale, ultimo trionfo che porta a quota 11 i trofei nella bacheca della società del presidente Gino Sirci.