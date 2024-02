Parigi 2024: Macron inaugura il villaggio olimpico che ospiterà anche San Marino

A cinque mesi dai Giochi Olimpici di Paris 2024 (26 luglio-11 agosto) il presidente francese, Emmanuel Macron, inaugura il villaggio olimpico di Saint-Denis, faraonico epicentro delle olimpiadi, alle porte della capitale. Accoglierà circa 14.500 atleti, compresi i sammarinesi, con i rispettivi staff provenienti dai quattro angoli del pianeta. Costruito in 7 anni, il villaggio olimpico è composto da 82 edifici, 3.000 appartamenti e 7.200 stanze su un'area di 52 ettari, nel quadrante nord di Parigi, tra Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen.

Gli appartamenti saranno dotati di tutti i comfort, fatta eccezione per la cucina. Gli atleti potranno accedere 24 ore su 24 ad un grande ristorante allestito nella 'Cité du Cinéma', con sei principali declinazioni culinarie (Italia, Asia, Francia...) per circa 3.200 posti a sedere e 40.000 pasti serviti quotidianamente. Un secondo ristorante verrà aperto sull'ile Saint-Denis oltre a diversi 'food-trucks' che permetteranno agli atleti di avere un'alternativa più rapida al ristorante. Alla fine dei Giochi olimpici e paraolimpici di Parigi, a metà settembre, il villaggio verrà riconfigurato per accogliere abitanti e aziende.