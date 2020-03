Parigi-Nizza, tappa in volata a Garcia Cortina

Senza pubblico in partenza e all'arrivo, ma almeno per il momento le biciclette ci sono. E anche le sorprese. Come quella dello spagnolo Ivan Garcia Cortina. Sul traguardo di La Châtre il corridore della Bahrain McLaren ha preceduto Peter Sagan e Andrea Pasqualon, mentre Sam Bennett è finito a terra a poche centinaia di metri dal traguardo con frattura del braccio destro. Ancora pioggia sulle strade della Parigi-Nizza con la lunga fuga solitaria di Tom Devriendt ripreso a 26 km dalla conclusione e grande tensione a causa del vento, con la velocità che nel finale cresceva praticamente ad ogni curva. Numerose cadute: otto uomini finiti in un fosso e grandi manovre ed evidenti sbandamenti per proteggere velocisti e capitani. Domani la crono di Saint-Amand Montrond, 15,1 km nel paese natale di Julian Alaphilippe - darà un volto più definito anche se non definitivo alla classifica generale. Ad oggi, tappa senza sconvolgimenti, Maximillian Schachmann guida 13 secondi avanti a Nizzolo.