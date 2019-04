Pellegrini show a Riccione

Federica Pellegrini ha vinto la gara dei 200 stile libero agli assoluti di Riccione con il tempo di di 1'56” e 60, ottenendo anche la qualificazione ai Mondiali in Corea del Sud, in programma dal 12 al 28 luglio. Per la Pellegrini si tratta del nono Mondiale in carriera, il primo lo ricordiamo fu nel 2005 a Barcellona. A Riccione la campionessa veneta ha fatto segnare anche la terza prestazione mondiale, dopo l’americana Ledecky e la svedese Sjostrom.