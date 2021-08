Primi pass per i quarti alla San Marino Junior Cup

Alla San Marino Junior Cup sono stati assegnati i primi pass per i quarti di finale del torneo Under 14 e Under 16. Nel tabellone Under 14 maschile accedono ai quarti di finale la testa di serie numero 7 Alex Guidi che ha battuto 6/0, 6/1 Danova. Avanzano anche Braun, Canonico e Mietusch, seconda scelta del seeding. Nel singolare Under 16 William Mirarchi vince grazie ad un doppio 6-1 su Giuliano. Supera il turno anche Massimo Pizzigoni, vincitore su Enrico Rosellini 6/0 ,6/2. Nel tabellone femminile Under 14 la prima testa di serie Miksovic batte Fabbri e avanza ai quarti. Nel singole Under 16 Francesca Mattioli si è aggiudicata il successo grazie ad un doppio 6-3 contro Miriana Galietta.