Red Bull Cliff Diving: ultima tappa a Bilbao. Sette su sette per la Iffland

Una stagione ricca di emozioni, colpi di scena e record infranti uno dopo l'altro,in quella che è stata la cinquantesima tappa nella storia del Red Bull Cliff Diving. Per Rhiannan Iffland si chiude una stagione perfetta con la settima vittoria consecutiva che la rende la prima atleta a restare imbattuta per un intero campionato. Grande successo anche per Gary Hunt, che ha festeggiato il titolo davanti agli oltre 27000 fan radunatisi lungo le rive del fiume Nervión. Entrambi avevano conquistato il titolo a Mostar con una tappa di anticipo, ma questo non ha impedito loro di dare spettacolo anche nella finalissima. La Iffland, ancor più di Hunt, aveva un'impresa unica da realizzare, quella di terminare la stagione da imbattuta. Dietro di lei la canadese Lysanne Richard, mentre l'inglese Jessica Macaulay ha completato il podio. Tra gli uomini, la sfida più attesa era tra Hunt e Popovici, ma alla fine la medaglia d'argento è andata a Jonathan Paredes, alle spalle proprio di Hunt. Risultato eccellente per il diciassettenne Aidan Heslop che a Bilbao chiude al terzo posto e al 13simo nella classifica generale. Bene anche l'italiano Alessandro De Rose, che col suo nono posto si qualifica automaticamente all'edizione del prossimo anno.