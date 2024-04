Rimini Marathon: migliaia al via delle gare, nella 21km Agostini sedicesimo

Alberto Della Pasqua vince la Rimini Marathon, che dopo dieci anni trasloca a Viserba. L'atleta della Dynamo percorre i 21 chilometri della gara in 1 ora 9 secondi e 24. È slovena la prima donna al traguardo della mezza, Jasmina Pitamic che finisce 38 esima in classifica generale col tempo di 01:20:53. Anche diversi sammarinesi al via della Half Marathon, della Ten Miles, la 16 chilometri; e della Family run. Sedicesimo il sammarinese Michele Agostini, della Track & Field che ha chiuso i 21 km in poco più di un'ora e 17'.

Da segnalare la partecipazione di molti ragazzi disabili, con i loro spingitori, da anni un fiore all'occhiello della manifestazione riminese.

Partenza e arrivo al mare, con un passaggio in centro storico, e le migliaia di partecipanti, circa 7 mila, che hanno colorato la domenica mattina. In molti hanno concluso la giornata fermandosi poi al mare, viste le temperature. Tra questi, almeno un migliaio hanno dormito al camping del Club del sole a Rivabella, dov’è stato allestito anche il villaggio della Rimini Marathon.