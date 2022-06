Roland-Garros: semifinale sarà Ruud-Cilic

Il tennista numero 8 al mondo, Casper Ruud, è il primo norvegese a giungere in semifinale di un Grande Slam, e si confronterà al Roland-Garros, in corso a Parigi, con il croato Marin Cilic. Ieri notte ha battuto il giovane talento danese Holger Rune in un quarto di finale tutto scandinavo. Cilic era N.3 al mondo, oggi 23/o. Ai quarti ha battuto in cinque set il russo Andrey Rublev dopo una maratona di oltre quattro ore decisa solo dal super tie-break. Ruud non aveva mai superato gli ottavi di finale in un Grande Slam.