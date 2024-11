Rossano Fabbri: "Un risultato straordinario che va celebrato", Giardi: "Frutto del lavoro di squadra"

Sentiamo Rossano Fabbri e Gian Primo Giardi

"Lo sport sammarinese dimostra ogni giorno e ad ogni occasione - ha ricordato il Segretario di Stato Rossano Fabbri - quanto sia importante il messaggio che porta a livello internazionale per l'intera comunità sammarinese. Oggi siamo di fronte a un risultato credo straordinario, che va celebrato, un risultato credo al di là delle più rosee aspettative. Ci confrontiamo con paesi con milioni di atleti rispetto a noi e anche con possibilità maggiori di quelle della comunità sammarinese. Nonostante tutto in una disciplina importante come quella delle bocce siamo davanti ai più grandi paesi di Europa per non dire del mondiale".

"Una squadra coesa - ha detto il presidente del Cons Gian Primo Giardi - dove ci sono dei valori oltre al talento e un grande tecnico oltre agli ufficiali che li supportano, che portano a risultati di questo tipo".

Presidente forse è un vero peccato che le bocce non siano disciplina olimpica?

"Questo purtroppo è il nostro rammarico, spiace che ad esempio in una olimpiade come quella francese non fosse compreso lo sport delle bocce perché sicuramente c'è tradizione e poteva essere dal punto di vista dei francofoni un'opportunità".