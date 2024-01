Sam Welsford festeggia compleanno e vittoria

Soffiare sulle candeline sotto il traguardo non è da tutti. L'australiano Sam Welsford festeggia nel modo migliore il suo 28° compleanno. Sua la quarta tappa del Tour Under 2024. Partiti da Murray Bridge la corsa ha visto tutta una serie di allunghi come quello del brasiliano Rangel e dell'australiano Medway, usciti dal gruppo una decina di chilometri dopo il via, hanno resistito per un po' prima di essere ripresi dal gruppo.

Raggiunti i fuggitivi, si è messo in luce anche Filippo Ganna molto attivo in questa quarta frazione della corsa australiana, particolarmente caratterizzata dal lavoro di squadra per portare i velocisti a giocarsela in prossimità del traguardo. Ottima l'intesa tra Van Poppel e Welsford, il neo 28enne è riuscito a superare l'ecuadoriano Jhonatan Narváez e lanciare la volata andando a vincere davanti a Girmay.

Il messicano che corre con licenza sammarinese Isaac Del Toro mantiene il comando della classifica generale con 1" su Biniam Girmay e 2" nei confronti di Corbin Strong. Luke Burns (Nazionale australiana) veste sempre la maglia di miglior scalatore, Welsford tre vittorie su quattro, è leader della classifica a punti.