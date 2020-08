San Marino vince gara1 a Parma

Grazie ad un solo-homer di Celli al 4° inning San Marino si aggiudica 1-0 gara1 contro Parma. San Marino non va mai in prima nelle due riprese iniziali. Solo al 3° i Titani cominciano a mostrarsi pericolosi e lo fanno con la valida di Avagnina e con la base ball a Di Fabio. Al 4°, al primo lancio dell’inning di Lugo, Federico Celli incontra bene la palla e spara un fuoricampo a destra che vuol dire 1-0 San Marino. Punteggio che manterrà fino alla fine. Gara2 e gara3 sono in programma sabato a Serravalle (ore 16.30 e 20.30).