Con una grandissima seconda manche, Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di Aare. Per la sciatrice azzurra è il quinto successo stagionale e il 26' in carriera. Un risultato che tiene Federica Brignone in corsa per la coppa di specialità. Sul podio con l'italiana anche Sara Hector, seconda e la svizzera Lara Gut-Behrami. Un recupero straordinario quello dell'azzurra, che dopo la prima manche era terza.