Nel terzo giorno di gare a Fukuoka brilla la stella di Simona Quadarella argento nei 1500 in 15'43"31. L'americana Katie Ledecky, fa parte di un'altra galassia. Oro con oltre 17" di vantaggio sull'azzurra. Per Simona Quadarella si tratta della quinta medaglia in carriera ai Mondiali.