Simona Waltert compie l'impresa agli WTA di Losanna: battuta la numero 7 al mondo Danielle Collins. Fuori l'azzurra Lucia Bronzetti.

Simona Waltert incanta il pubblico di Losanna vincendo una battaglia epica contro la statunitense Danielle Collins, settima giocatrice del pianeta e finalista agli ultimi Open d’Australia. Un vero e proprio trionfo per la ventunenne di Coira che si è imposta 6-7 6-3 7-6 dopo tre ore e un minuto di gioco. Nella sfida di oggi la Waltert affronterà la spagnola Christina Bucsa. Anche la campionessa olimpica Camilla Bencic vince contro la francese Diane Parry in tre set, 3-6 6-3 6-1. Al prossimo turno del Ladies Open vodese, la Bencic sfiderà in un inatteso derby la ticinese Susan Bandecchi, che lunedì sera aveva eliminato la francese Océane Dodin con un sonoro 6-2 6-1. Niente da fare per l'azzurra di Villa Verucchio Lucia Bronzetti, battuta sulla terra rossa svizzera da Anastasia Potapova con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-4 dopo due ore e 35 minuti di gioco.