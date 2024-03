Jannik Sinner ha conquistato la finale del torneo di Miami. Il tennista altoatesino ha letteralmente dominato la semifinale con il russo Medvedev imponendosi con il punteggio di 6 -1 / 6 -2 in appena un ora e 9 minuti di gioco. In finale, Sinner affronterà il bulgaro Dimitrov che battuto Alexander Zverev. In caso di vittoria nel master 1000 americano, il giocatore azzurro diventerà il nuovo numero 2 della classifica mondiale