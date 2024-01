Sinner, rientro in Italia e accoglienza da re

Prima di tornare nella sua Sesto Pusteria, il rientro in Italia di Jannik Sinner non può che essere nella Città Eterna, nella Capitale, a Roma. Dove ad attenderlo c'era la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha ricevuto a Palazzo Chigi l'altoatesino, reduce dalla storica impresa agli Australian Open. “Sei l'Italia che ci piace”: queste le prime parole della Premier per congratularsi con colui che ha fatto nuovamente innamorare tutti del tennis nel Bel Paese, dopo la splendida rimonta contro Medvedev. Il momento giusto anche per rivivere il “championship point”...

48 anni dopo il successo di Adriano Panatta al Roland Garros, un italiano è tornato a conquistare un torneo del Grande Slam. La carta d'identità poi recita 16 agosto 2001, c'è tutto il tempo per Sinner di farci emozionare ancora.