Sinner, un leader al Colle

"Normal One". Jannik Sinner anche al Quirinale mostra quell'eleganza, quella signorilità, quel modo di fare, mai banale, ma sempre distinto, caratteristiche che fanno di lui un vero leader. E anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non si sofferma solo sul successo, ma in particolare come è stato ottenuto. Jannik con voce tremolante, almeno nelle primissime parole, poi si è sciolto regolarmente, un po' come ha fatto davanti a Medvedev, e parla da leader elogiando soprattutto i suoi compagni di squadra della Davis, riportata a casa dopo 47 anni.