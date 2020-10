Continua il grande momento di Lorenzo Sonego. Dopo aver battuto il numero 1 del mondo Djokovic, oggi si è ripetuto superando il britannico Evans per 6-3 6-4. Domani, nella prima finale Atp in carriera, se la vedrà col russo Rublev, numero 8 del mondo. Con questo successo il 25enne torinese raggiunge la posizione numero 32 e vincesse anche la finale entrerebbe nei 30. Comunque vada per lui sarà best ranking.