Sorpresa Williams alla Freccia Vallone

Con una fucilata a 500 metri dall'arrivo Stepehn Williams sorprende il resto della compagnia e vince la Freccia Vallone. E' il primo britannico a conquistare questa classica, vinta appunto in contropiede. L'edizione numero 88 della Freccia è partita subito in maniera frizzante con un sestetto all'attacco già dal chilometro 11. Ma quando arrivano le prime asperità di giornata diventa chiaro come i fuggitivi abbiano i minuti contati. Il vantaggio scende progressivamente fino all'aggancio. Mentre lo scenario muta presto in tregenda con pioggia, grandine e anche una spruzzatina di neve.

Ad attaccare è ora il danese Soren Kragh Andersen che rimane allo scoperto per tre dei quattro giri del circuito finale fino ad essere raggiunto all'ultimo passaggio sulla Côte d'Ereffe. Sono in 30 davanti, gli altri dispersi nella tempesta. E saranno questi a giocarsi la vittoria. Tutti si guardano e si marcano, la strada sale e il traguardo si avvicina. Parte Williams, lungo, che spara tutto contando sul fattore sorpresa. Il gruppo reagisce, ma ormai il gallese ha preso 50 metri. Si pianta e quasi viene ripreso: poi si salva e lo scacco riesce su Vauquelin e Van Gils. Italiani, non pervenuti. Domenica la Liegi Bastogne Liege chiuderà il trittico delle Ardenne.