Sprint di Moreno, Reis torna leader

Un'altra volata e questa volta un altro vincitore. E' Joao Matias a sputarla al termine della tappa più lunga dell'edizione 2023, quella che ha promosso anche il ribaltone al vertice. L'ex leader e vincitore di due tappa Leangel Linarez ha perso contatto nello stappo finale cedendo quindi a Rafael Reis il primo posto provvisorio. Tappa lunga e nervosa che ha visto un trio in fuga: Quaedvlieg, Nuno Meireles e Wesley Mol cui va il riconoscimento per combattività: l'olandese si è proposto tra gli attaccanti tutti i giorni di gara. I tre sono arrivati a prendere fino a 10 minuti di margine prima che il gruppo si mettesse a pedalare con la convinzione giusta per potere ricucire. A fare da locomotiva sono stati gli uomini della Caja Rural. Un vero e proprio strappo tanto che ai piedi del Col de Assumada il margine dei fuggitivi è sceso a un minuto. A quel punto il destino dei battistrada è segnato. Il plotone, scremato e assottigliato, ha annullato la fuga e apparecchiato per lo sprint. Matias su Pelegri e Mendoca. Prossima tappa con arrivo in salita e dopo una settimana sarà più chiaro chi potrà continuare a coltivare ambizioni di classifica e chi no.