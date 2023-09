Primoz Roglic ha vinto l'ottava tappa della Vuelta. In volta lo sloveno ha battuto Remco Evenepoel (che aveva provato ad anticiparlo) e Juan Ayuso. Cambia la maglia rossa di leader della classifica generale che passa sulle spalle dell'americano Sepp Kuss. Lo stesso corridore che ieri aveva rischiato il ritiro per via di una brutta caduta.