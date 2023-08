Stussi in montagna prende tappa e maglia

Dopo il riposo, il tappone. Che se proprio non decisivo, ha marcato definitivamente i valori. Con tanto di sorpresa. Il nuovo leader è infatti Colin Stussi, svizzero di 30 anni con una carriera di pochi alti alle spalle e al grande occasione davanti. E' stata la giornata più impegnativa, come da pronostico, confermata nei fatti dal gruppo che col passare dei chilometri andava ad assottigliarsi. Tra i primi a cedere il ceco Babor che guidava la classifica a punti. La fuga che invece ci prova non ha uomini di classifica dentro e viene tollerata. I reduci del gruppo annullano le distanze e a 36 dall'arrivo li riprendono. Non sono molti, ma sono tutti insieme. Il russo Nych ha provato lo scacco metto a 3 km dalla vetta. Ma, rimbalzato, ha finito con lo scatenare una bagarre di contrattacchi che ha visto poi Stussi vincere nella volata ristretta. Nych, ex capoclassifica, ha preso 48 secondi. La nuova graduatoria premia Stussi con 28'' su Nych e 43'' su Matè. Oggi l'ottava tappa con la salita di Casa do Penedo che prevede anche un tratto di sterrato. Mancheranno 18 km all'arrivo. Si preannunciano altre possibili sorprese.