Tadej Pogacar ha vinto il Giro d'Italia

Finito, ma di fatto mai nato, il Giro d'Italia con la passerella di Roma ha dato a Pogacar quello che è di Pogacar. Cioè la maglia rosa, il successo finale, e in sostanza tutta la corsa rivelata una cosa sua ben oltre quanto accreditato nei pronostici della vigilia, nei quali resistevano briciole di chance per un Geraint Thomas che invece non si è visto.

Il venticinquenne sloveno ha corso da solo, trasformando tutto in una specie di passerella. Salita, pianura, cronometro, è il più forte ovunque. E come spiegare altrimenti 2 Tour de France e 6 classiche monumento. Sei tappe e 20 giorni in rosa restituiscono solo parzialmente i confini di un trionfo in realtà senza confini.

Sul podio di sono Dani Martinez, secondo alla siderale distanza di 9'56'':è il distacco più ampio da quando Adorni vinse su Zilioli, 1965 un'era sportiva fa. Terzo l'attesissimo Thomas a 10'24''. Quinto il primo azzurro, Antonio Tiberi. Applausi per lui che porta a casa una meritatissima maglia bianca. Applausi anche per Jonathan Milan con addosso il ciclamino della classifica a punti.

Questa sera la passerella a Roma per incoronare un re che si è preso la strada chilometro dopo chilometro, riducendo il Giro ad una mera questione personale. Una pedalata di salute, in attesa del prossimo Giro. Ugualmente bello, magari con qualche avversario in più.