Tadej Pogačar, il Lombardia è ancora suo

Tre su tre. Tadej Pogačar vince il suo terzo Lombardia alla sua terza partecipazione. Lo sloveno è alla sua quinta vittoria di un classica: tre Lombardia, la Liegi – Bastogne – Liegi del 2021 e sempre quest'anno il Giro delle Fiandre. Il 25enne ha lanciato l'attacco decisivo all'inizio della discesa del Passo di Ganda a 30 km dall'arrivo di Bergamo.

Pogačar ha forzato l'andatura già in salita, braccato in prima battuta da Alexsandr Vlasov e successivamente da un drappello comprendente Primož Roglič, Simon Yates e Andrea Bagioli. Nel tratto di avvicinamento allo strappo finale di Colle Aperto, lo sloveno è riuscito a prendere un vantaggio incolmabile per i rivali nonostante un accenno di crampi.

Andrea Bagioli, ancora protagonista dopo il successo di giovedì al Gran Piemonte, si impone nella volata per il secondo posto su Roglič in una top 5 che comprende anche Vlasov e Simon Yates. Con 3 vittorie a Il Lombardia, Pogačar eguaglia i plurivincitori stranieri Henri Pélissier e Sean Kelly, ed ora nel mirino c'è il plurivincitore assoluto di questa classica Fausto Coppi con 5 vittorie.