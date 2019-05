Tennis: Karolina Pliskova regina di Roma

Sulla terra rossa di Roma splende la ceca Karolina Pliskova che conquista contro la britannica Johanna Konta la sua prima vittoria agli Internazionali d'Italia e il secondo successo del suo 2019. In finale arriva una vittoria per 6-3, 6-4. Una vittoria che permette alla ceca di tornare nuova numero 2 della classifica WTA. Nell'albo d'oro del torneo Karolina Pliskova succede a Elina Svitolina vincitrice delle ultime due edizioni. La tennista ceca ha dominato la finale, solo nel finale si è fatta apprezzare la sua avversaria che ha provato a tenere testa senza però cambiare le sorti della partita. Nel primo set Karolina Pliskova ha strappato il servizio alla Konta nel secondo gioco andando avanti nel punteggio fino al 5-3. Al nono game, Johanna Konta ha una palla break che non sfrutta e la ceca non sbaglia dall'altra parte della rete prendendosi il set 6-3. Nel secondo set l'australiana, naturalizzata inglese cerca di riaprire la finale, ma al settimo game perde il servizio. A questo punto Karolina Pliskova deve amministrare una finale che fa sua con un 6-4 che vale la vittoria finale. Successo che vale il secondo posto in classifica WTA alle spalle di Naomi Osaka e davanti a Halep, in una classifica molto corta.