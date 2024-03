Torna la Rimini Marathon, dal 12 aprile la nona edizione

Mare, sport e divertimento all'aria aperta. Dal 2014 sono le parole chiave della Rimini Marathon che torna per la sua nona edizione dal 12 al 14 aprile con molte novità, come la nuova location del Marathon Village che accoglierà i partecipanti. Per la prima volta nella sua storia, non si correrà la maratona per via di progetti e cantieri che occupano la città. Ma le gare non mancano di certo.

"Sicuramente tra le due novità più importanti ci sarà la location del Villaggio Maratona, che sarà all'interno del Club del Sole Family Village, quindi saremo la prima manifestazione outdoor ad avere il proprio villaggio-maratona all'interno di un villaggio turistico - spiega Simone Campolattano, tra gli organizzatori dell'evento -. La seconda novità è relativa alle gare. Non ci sarà quest'anno la distanza principale, la 42 chilometri. Rimini è una città in continuo cambiamento.C'era l'impossibilità di dare un percorso degno del nostro target, quindi abbiamo, non senza poca sofferenza, deciso di non fare la maratona. Ma comunque ci saranno la mezza maratona, la 16 chilometri, la family run, il sabato pomeriggio, la gara dei bambini che è la cosa più bella, insieme al raduno nazionale degli spingitori di carrozzelle".

Spazio alla beneficienza. Questa edizione sosterrà la onlus Fondazione Cetacea e lo Ior. La chiusura delle iscrizioni sarà il 7 aprile.