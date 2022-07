Tour de France, 3^ tappa: Groenewegen beffa van Aert in volata

Una vittoria che mancava da 3 anni in un Grande Giro: Groenewegen beffa in volata i grandi favoriti e si porta a casa la terza tappa del Tour de France, l'ultima in Danimarca prima del ritorno in terra transalpina. L'olandese si rende protagonista di una grande rimonta nello sprint finale, battendo su tutti Sagan, Philipsen e soprattutto Wout van Aert. Il belga è secondo per tre volte di fila – ieri battuto da Jakobsen in un'altra volata, due giorni fa da Lampaert nella cronometro – ma si può consolare per il fatto che arriverà in Francia con la maglia gialla di leader della generale. Classifica che non resta invariata, a causa di un'altra maxi caduta nel finale. Questa volta, però, non sono tutti salvi come nella tappa precedente: Damiano Caruso e Giulio Ciccone, ad esempio, così come Uran e Haig perdono ben 39 secondi al traguardo. La “Grande Boucle” - come detto – fa rientro in Francia, dopo un giorno di trasferimento: lunedì sono in programma 6 GPM, anche se tutti di quarta categoria, nei 171km da Dunkerque a Calais.