Tour de France, quarto successo per Philipsen

Jasper Philipsen cala il poker al Tour de France. Quarto successo alla Grand Boucle in corso, e decimo in stagione, per il velocista belga, che nell'undicesima tappa della corsa vince in volata davanti a Dylan Groenewegen e a Phil Bauhaus. Nulla cambia in classifica generale, dove Jonas Vingegaard mantiene 17 secondi di vantaggio su Tadej Pogacar e 2 minuti e 40 secondi su Jai Hindley, con i tre arrivati insieme al traguardo. Domani arriva la tappa regina del Tour, che include i passaggi su Galibier, Croix de Fer e Alpe d'Huez, salite leggendarie che potrebbero dare uno scossone alla graduatoria.