Tour de France, Vingegaard azzanna la crono ed è a un passo dal successo

Un alieno è atterrato a Combloux. Il suo nome è Jonas, il suo cognome è Vingegaard, e ha dominato la cronometro della 16a tappa del Tour de France, vincendo con un minuto e 38 secondi di vantaggio su un altro ciclista proveniente da un pianeta diverso, Tadej Pogacar. Solo che, in questo caso, la prova senza senso del danese ha reso un po' più terrestre quella dello sloveno, che in un momento differente sarebbe stata eccezionale, avendo Pogacar rifilato a propria volta oltre un minuto di distacco a uno specialista come Wout Van Aert, nuovamente il deluso di giornata. Per Vingegaard, al primo successo di tappa in quest'edizione, si avvicina di tanto il secondo Tour consecutivo: è ora di un minuto e 48 secondi il vantaggio della Maglia gialla su Pogacar in classifica generale, a sole cinque tappe dalla fine, quattro, se si esclude la passerella finale di domenica. Per vederlo sconfitto servirebbero un suo crollo verticale, in una delle due tappe di montagna rimanenti, e un contemporaneo capolavoro di Pogacar. Opportunità non da escludere, ma la parola "sconfitta" non sembra proprio essere contemplata nella lingua che si parla sul pianeta da cui proviene questo alieno.