Tour di Cina: Benfatto vince la prima tappa

In Cina l'Italiano Marco Benfatto ha vinto la prima tappa del Tour di Cina II, la seconda parte della corsa ciclistica del Paese. L'italiano ha trionfato nello sprint al termine dei 141 chilometri in programma tra Hewan e Jianghua lasciandosi alle spalle l'algerino Youcef Reguigui e l'altro italiano Nicolas Marini. Per Benfatto inizia così la corsa al titolo nella 23sima edizione del Giro, già vinta nel 2016