Tour of the Alps: assolo di Carr nella quarta tappa

Sul traguardo di Borgo Valsugana trionfa Simon Carr. Il gallese arriva a braccia alzate, dominatore di un tappa breve. ma durissima. Fin dalla mattina movimenti a profusione, se ne vanno in undici e ci sono tanti scalatori di livello. Carr che poi resterà solo, ma inizialmente anche Higuita, Bardiani, Piganzoli, Muhlberger per citare i grimpeur. Ma il gruppo non lascia fare, troppi i corridori in classifica interessati alla fuga per dare spazio ai fuggitivi. E così, sentendosi braccato, Simon Carr prova la sparata in solitaria. Un'azione d'istinto che diventa impresa. Mentre nelle retrovie una serie di marcature incrociate mischiate a cadute rallentano il passo. A proposito di cadute è spaventosa quella di Chris Harper che sbatte anche contro un palo. E' andata bene. Mentre Carr si prende la vittoria, il migliore per la piazza d'onore è Michael Storer dad O’Connor, poi un gruppo comprendente anche uno Antonio Tiberi. Ottavo Lopez, leader della Generale. Giulio Pellizzari, nono.