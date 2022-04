Tour of the Alps: Lopez vince la tappa 4, Bardet a 2" da Lopez

Le salite tirolesi garantiscono al Tour of the Alps una tappa 4 fatta di spettacolari attacchi e contrattacchi, al termine dei quali esulta Miguel Angel Lopez. Il colombiano si prende la Villabassa-Kals am Grossglockner con 7” su Thibaut Pinot, che pure pareva avere buone possibilità di successo prima della prepotente azione del rivale. A 15” invece c'è l'arrivo del gruppo, capitanato dall'altro vincitore di giornata, Romain Bardet. Che col terzo posto si prende 4” di abbuono e ricuce quasi tutto il distacco dalla maglia verde Pello Bilbao, come lui coinvolto, senza conseguenze, in una caduta di gruppo. Alla vigilia della frazione conclusiva di Lienz ci sono appena 2” tra i due contendenti, con Attila Valter terzo incomodo con 12” di ritardo dallo spagnolo.

La tappa è caratterizzata da due fughe di gruppo: una si esaurisce dopo il primo GPM di giornata, l'altra invece comincia a 80 km e regge fino alle salite conclusive, dove partono le manovre per la vittoria. Tra i 15 in allungo i primi a tentare l'affondo sono Goldstein e Caicedo, ma è Pinot quello che trova il passo giusto per lasciare tutti sul posto e proseguire in solitaria. Il francese arriva a mettere insieme 30” sul gruppo, finché, quando mancano 4 km, Lopez comincia la rimonta. Pinot prova a resistere ma non può nulla contro la rimonta del colombiano, che lo passa a doppia velocità a 1,5 km dal traguardo e s'avvia verso un successo incontrastato.