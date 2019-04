Tour of the Alps: Vincenzo Nibali protagonista in volata, ma si deve accontentare del secondo posto

Continuano ad essere i corridori inglese i protagonisti del Tour of the Alps. Dopo la vittoria nella seconda tappa è ancora Tao Geoghegan Hart a vincere in volata la quarta frazione. Il britannico del team Sky ha battuto Vincenzo Nibali sotto il traguardo di Cles dopo 134 km di tappa. Al terzo posto Rafal Majka che precede il russo Sivakov.

La gara parte su buoni ritmi con un gruppo di otto che prova a staccarsi. I fuggitivi si portano anche a tre minuti di vantaggio. Ai piedi del Passo Predaia il gruppo di testa accusa la fatica e si vedono ripresi da Nibali, Froome, Sivakov e Majka. In testa restano in quattro alternando attacchi. Nibali e Majka ci provano sullo strappo a 3 km dall'arrivo, con i due corridori del team Sky rimasti attaccati. La tappa si decide in volata. Nibali resta in scia di Geoghegan Hart, ma non riesce a trovare lo sprint per battere il britannico, che vince davanti all'italiano. In classifica generale guida sempre il russo Pavel Sivakov con 27 secondi di vantaggio su Geoghegan Hart e 31 sul polacco Majka. Vincenzo Nibali è quarto a 33' secondi.