Tour of the Apls, all'inglese Hart la prima tappa

Il Tour of the Alps, per i nostalgici sempre Giro del Trentino, parla subito inglese. La prima tappa è infatti di Tao Geoghegan Hart da Londra, classe '95 al primo successo tra i professionisti, primo hurrà di una carriera giovane spesa fin qui come luogotenente del capitano Froome al Team Sky. Sul traguardo della cittadina austriaca di Kufstein è bravissimo ad anticipare in volata lo spagnolo Aramburu e lo svizzero Thalmann. Ma la notizia è che a meno di tre settimane dal Giro d'Italia si vede un ottimo Vincenzo Nibali al rientro dopo le tre settimane di preparazione in altura. A 15 chilometri dall'arrivo il siciliano agita il gruppo, lo spacca con un allungo che rimanda ai tempi belli, e gli resistono in 4. In discesa rientrano una decina di temerari e tutto si decide allo sprint col il primo hurrà di Hart. Il primo italiano è Giovanni Carboni, nono. Nibali dopo le buone risposte ha deciso di non forzare limitandosi nell'ultimo chilometro ad un vicendevole controllo con Froome. Oggi la seconda tappa km 178 con arrivo in salita.