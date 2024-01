Tutto pronto a Gangwon, venerdì la cerimonia d'apertura

E' tutto pronto a Gangwon, in Corea del Sud, per la IV edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali. Venerdì prossimo è in programma la cerimonia d'aperura dove sarà presente anche Thomas Bach, presidente del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. In gara oltre 1.900 atleti in rappresentanza di 79 comitati olimpici provenienti da tutto il mondo. A difendere i colori della Repubblica di San Marino sarà lo sciatore Mattia Beccari che è partito oggi dall'aeroporto di Bologna insieme al tecnico Daniele Plebs e al capomissione Gianluca Gatti. Beccari debutterà mercoledì 24 gennaio in Gigante mentre il giorno dopo sarà di nuovo in pista nello slalom speciale.