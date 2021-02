Un anno alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022

Se da una parte restano meno di sei mesi alle Olimpiadi di Tokyo è vero anche che tra un anno esatto sono previste le Olimpiadi Invernali. Il 4 febbraio si apriranno a Pechino la 24' edizione dei Giochi Olimpici che si concluderanno il 20 febbraio. Per la prima volta la Cina ospiterà le Olimpiadi Invernali. Pechino sarà la prima città ad aver ospitato sia i Giochi invernali, sia quelli estivi. Rispetto all'edizione del 2018 in Corea, il CIO ha inserito sette eventi in più, con un totale di 15 discipline e 109 medaglie da assegnare.