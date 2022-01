Un mese ai Giochi "blindati" di Pechino 2022

A Pechino 2022 manca solo l'ultima curva, ma che sembra ancora esageratamente lunga. Il conto alla rovescia dice -1 mese ai Giochi Invernali, che col mondo in piena ennesima ondata di covid e pronto a convergere nella capitale cinese è l'equivalente di un'eternità, visto che tutto può cambiare da un momento all'altro. Una delle ultime novità riguarda i giocatori di hockey su ghiaccio della NHL – la principale lega nordamericana – hanno deciso di non prendere parte alla manifestazione.

Per chi parteciperà, a oggi, si prospetta un'Olimpiade blindata ma non a porte chiuse, con gli impianti che saranno aperti agli spettatori residenti in Cina. Che nel frattempo ha optato per la cosiddetta strategia “Zero Covid”, un pacchetto di misure particolarmente restrittive che prevede lunghe quarantene per gli abitanti di intere città. Come Xi'an per esempio, i cui 13 milioni di residenti sono stati confinati in casa per quasi due settimane.

Protocollo rigido anche per i circa 2900 atleti, provenienti da 89 Paesi e attesi da 109 set di medaglie in 15 discipline. I Giochi – dalle cerimonie alle gare - si svolgeranno all'interno di una sorta di bolla olimpica, che comprenderà anche alloggi, spazi comuni e mezzi di trasporto: per entrarvi, atleti, personale tecnico, giornalisti e addetti ai lavori dovranno aver completato il ciclo vaccinale (di quelli riconosciuti dall'OMS) da almeno 14 giorni, altrimenti dovranno osservare una quarantena di 3 settimane. Eventuali eccezioni saranno valutate solo per atleti e per i principali funzionari delle nazionali, ma solo per validi motivi medici. E una volta dentro potranno muoversi solo all'interno della bolla, utilizzando navette, taxi e gli appositi trasporti messi a disposizione (no mezzi pubblici). Questo lo stato dell'arte, a un mese dall'evento però tutto può ancora succedere.